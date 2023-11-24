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Виллы в Брюгге, Бельгия

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2 объекта найдено
Вилла с подвалом в Брюгге, Бельгия
Вилла с подвалом
Брюгге, Бельгия
Площадь 257 м²
Бельгия Брюгге Красивая вилла с зимним садом Жилая площадь виллы: 257 м2 Общая площадь 684 …
€637,000
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Вилла с подвалом, с сауной в Брюгге, Бельгия
Вилла с подвалом, с сауной
Брюгге, Бельгия
Площадь 325 м²
Бельгия Брюгге Вилла с красивым огромным  садом   Жилая площадь виллы:…
€1,63 млн
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Параметры недвижимости в Брюгге, Бельгия

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