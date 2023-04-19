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Купить дом в Жировичский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Жировичи, Беларусь
Дом
Жировичи, Беларусь
80 м²
€ 15,103
В развивающемся туристическом центре Слонимского района в агрогородке Жировичи по улице Садо…
Домв Жировичи, Беларусь
Дом
Жировичи, Беларусь
109 м²
€ 23,799
«Продается дом в агрогородке Жировичи по улице Молодежная, на участке в 25 соток. Дом одноэт…
Домв Жировичи, Беларусь
Дом
Жировичи, Беларусь
74 м²
€ 14,646
Продается трехкомнатный кирпичный дом в аг.Жировичи. Слонимский район, от Гродно 130км, от М…

Параметры недвижимости в Жировичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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