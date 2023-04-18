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Купить дом в Жупранский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коттеджв Жупранский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Жупранский сельский Совет, Беларусь
479 м²
€ 36,614
Дом расположен на закрытой территории коттеджной застройки. Участок площадью 9,15 соток, в ч…
Домв Краковка, Беларусь
Дом
Краковка, Беларусь
109 м²
€ 64,075
Новая коттеджная застройка. Современное планировочное решение. Хорошие подъездные пути, асфа…

Параметры недвижимости в Жупранский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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