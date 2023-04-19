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Купить недвижимость в Жуковщинский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Гезгалы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гезгалы, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 5/5 Этаж
€ 11,754
Продается 2к кв-ра в Дятловском районе в аг.Гезгалы. (дог.62/2). Квартира расположена на пят…
Квартира 2 комнатыв Гезгалы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гезгалы, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 1/5 Этаж
€ 12,665
2к квартира с ремонтом в живописном агрогородке Гезгалы (Дятловский р-н). Квартира расположе…
Квартира 2 комнатыв Гезгалы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гезгалы, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 5/5 Этаж
€ 6,834
Продается 2к квартира в Дятловском районе, аг. Гезгалы дом. №1 (дог.448/2). Квартира располо…

Параметры недвижимости в Жуковщинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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