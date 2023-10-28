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Жильё в Зубревичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с мебелью, с баней, с отделкой деревом в Зубревичский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с баней, с отделкой деревом
Зубревичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
€2,838

Параметры недвижимости в Зубревичский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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