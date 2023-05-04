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Дома в Зубовский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Зубовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зубовский сельский Совет, Беларусь
28 м²
€ 3,633
Дом в Зубовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зубовский сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 29,970
Levky2 level agro-shrine, walls - profiled bar, roof - cipher, year of construction 2017, in…

Параметры недвижимости в Зубовский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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