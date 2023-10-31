ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Жодишковский сельский Совет
Квартиры
Квартиры в Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната со стеклопакетами
Чисть, Беларусь
1
36 м²
2/2
Представляем Вашему вниманию однокомнатную квартиру с удобствами и хорошей инфраструктурой в…
€14,984
Рекомендовать
Квартира 1 комната с домофоном
Брест, Беларусь
1
36 м²
3/5
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Красногвардейская, 2016 г.п., 3 / 5 кирпич, 38,9 / 36,2 …
€43,679
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1
1
48 м²
11/1
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
1
19 м²
2/2
Срочно! Продаётся 1-комнатная малогабаритная квартира на 2-м этаже кирпичного дома. Металлич…
€15,078
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
2
53 м²
1/5
Отличная планировка двухкомнатной квартиры в Зеленой Гавани с помещением под кладовую или га…
€69,877
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видеонаблюдением, с охраной
Минск, Беларусь
3
83 м²
13/15
Просторная квартира в кирпичном элитном доме в Уручье. ул.Острошицкая,12 Все комнаты раздел…
€103,567
Рекомендовать
Дом с мебелью, с гаражом
Обухово, Беларусь
210 м²
Продается дом в аг. Обухово. Дом находится около трассы М6, в 17 км от города Гродно и в 6 к…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
3
66 м²
5/9
3-комнатная квартира, г. Брест, б-р Космонавтов, 1980 г.п., 5 / 9 кирпич, 70,3 / 65,5 / 38,1…
€66,814
Рекомендовать
Дом
Брест, Беларусь
300 м²
Жилой дом в г.Бресте. 2006 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 551,2 кв.м, общ.- 299,5 кв.м, жил.- 144,1…
€263,864
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
3
75 м²
2/25
%%% СКИДКА ДО 130 ев с кв.м.! %%%! Узнайте свою персональную скидку!!! Специальные условия н…
€69,547
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
1
34 м²
1/9
Выгодное предложение! Спешите! Продается 1-комнатная квартира на обновленной улице Маяковско…
€38,637
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Смолевичский район, Беларусь
1
43 м²
4/5
Успейте приобрести! 1-комнатная вартира в 20 минутах от метро Уручье; в экологичном и комфор…
€30,882
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Жодишковский сельский Совет, Беларусь
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL