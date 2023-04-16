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Купить коттедж в Жодинский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Жодинский сельский Совет, Беларусь
336 м²
€ 36,028
Продам коттедж в д. Еловка Смолевичского района (48 км от МКАД Московское направление) Котте…

Параметры недвижимости в Жодинский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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