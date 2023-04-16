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Купить квартиру в Жодинский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Барсуки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барсуки, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 2/2 Этаж
€ 29,723
Отличная возможность приобрести з-хкомнатную квартиру удобной планировки  вблизи города…
Квартира 4 комнатыв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Жодинский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 80 м² 2/2 Этаж
€ 20,266
Продается четырехкомнатная квартира в 4 км от г. Смолевичи, в д. Калюга. Минская обл., Смоле…

Параметры недвижимости в Жодинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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