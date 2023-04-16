Купить квартиру в Жодинский сельский Совет, Беларусь

Квартира 4 комнаты Жодинский сельский Совет, Беларусь 4 Количество комнат 80 м² 2/2 Этаж

€ 20,266

Продается четырехкомнатная квартира в 4 км от г. Смолевичи, в д. Калюга. Минская обл., Смоле…