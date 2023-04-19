Купить дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь

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31 объект найдено
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Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
13 м²
€ 7,745
Садовый домик в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.- 12,5 кв.м. 2 комнаты. Стены: материал - сборно…
Дом
Медно, Беларусь
96 м²
€ 25,968
Продаётся жилой дом в агрогородке Медно (25 км от Бреста). Общая площадь трёхкомнатного дома…
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 50,113
Лот 6864. В 5 км от черты города Бреста в населённом пункте Знаменского сельсовета продаётся…
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
31 м²
€ 9,932
Лот 6773. В садовом товариществе, в 6 км от микрорайона Южный (в сторону деревни Прилуки) пр…
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
233 м²
€ 71,981
Лот 6709. Хотите иметь дом для большой семьи, а может имеете желание иметь собственную агроу…
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
180 м²
€ 48,291
Предлагаем для продажи Незавершенное законсервированное капитальное строение (коробку двухэт…
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
117 м²
€ 25,512
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не. 2022 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 117…
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 13,029
Лот 6611. В продаже дачный домик в товариществе Знаменского с/с. Дом сложен из кирпича, утеп…
Дом
Знаменка, Беларусь
44 м²
€ 9,112
ЛОТ 6469. В продаже жилой дом в Знаменском с/с. Стены - брус, кровля - жесть. В доме одна жи…
Дом
Прилуки, Беларусь
83 м²
€ 49,794
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
68 м²
€ 20,956
Лот 6160. Вашему вниманию квартира в двухквартирном доме в Знаменском с/С. 15 км от Бреста, …
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
114 м²
€ 19,954
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 121…
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
114 м²
€ 19,954
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 121…
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 8,656
Садовый домик в Брестском р-не. 1999 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 46,5 кв.м. 2 комнаты. Стен…
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 9,932
Садовый домик в Брестском р-не. 1999 г.п. 1 этаж. Общ. - 32,1 кв.м. 1 комната. Стены: матери…
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
159 м²
€ 54,578
Жилой дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2018 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 164,0 кв.м, об…
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
214 м²
€ 45,558
Лот 5658. Продается коробка жилого дома в Знаменском с/с, Домачевское направление. Асфальтир…
Дом
Знаменка, Беларусь
88 м²
€ 56,947
Жилой дом в Брестском р-не. 1998 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 87,9 кв.м, общ.- 87,9 кв.м, жил.- 52…
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
30 м²
€ 11,389
Садовый домик в Брестском р-не. 2016 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 30,3 кв.м, общ.- 30,3 кв.м. 1 ко…
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 8,109
Садовый домик в Брестском р-не. 1997 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 60,9 кв.м, общ.- 60,9 …
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 4,191
Садовый домик в Брестском р-не. 1995 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 43,8 кв.м, общ.- 43,8 …
Дом
Медно, Беларусь
110 м²
€ 22,779
Продается коробка дома, расположенная в пригороде Бреста - аг. Медно, 25 км от черты города.…
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
133 м²
€ 100,227
Жилой дом в Брестском р-не. 2018 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ. - 132,53 кв.м, жил.- 71,52 кв.м…
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 10,478
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Дача с у…
Дом
Прилуки, Беларусь
254 м²
€ 74,714
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Коттедж …
Дом
Прилуки, Беларусь
100 м²
€ 28,155
Лот 5066. В продаже блочная коробка жилого дома, расположенная в Знаменском сельсовете. Фунд…
Дом
Прилуки, Беларусь
78 м²
€ 18,679
Лот 5062. В продаже коробка жилого дома мансардного типа на дачном участке. Общая площадь до…
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 22,779
Коробка дачного домика жилого типа в Брестском р-не. 2016 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 55,7 кв.м, …
Дом
Медно, Беларусь
156 м²
€ 77,448
Жилой дом в Брестском р-не. 1985 г.п, реконструкция 2018 г. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 225,…
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
233 м²
€ 77,448
Жилой дом в Брестском р-не. 2 этажа, мансарда. Общ.СНБ - 253,6 кв.м, общ.- 233,0 кв.м, жил.-…
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Параметры недвижимости в Знаменский сельский Совет, Беларусь
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