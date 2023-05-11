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Квартиры в Знаменский сельский Совет, Беларусь

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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Знаменка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Знаменка, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 2/5
€ 28,226
Квартира 2 комнаты в Знаменка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Знаменка, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
€ 14,568
Квартира 4 комнаты в Медно, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Медно, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
€ 22,763
Квартира 2 комнаты в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 4/4
€ 22,763
Квартира 2 комнаты в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/1
€ 8,104
Квартира 2 комнаты в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
€ 25,313
Квартира 2 комнаты в Страдечь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Страдечь, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
€ 14,113
Квартира 2 комнаты в Знаменка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Знаменка, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
€ 19,121

Параметры недвижимости в Знаменский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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