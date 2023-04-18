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Купить дом в Жмуровский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Домв Жмуровка, Беларусь
Дом
Жмуровка, Беларусь
116 м²
€ 27,461
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, находящийся по ул. Комсомольская в д. Жмуровка Р…
Домв Бронное, Беларусь
Дом
Бронное, Беларусь
96 м²
€ 21,053
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, находящийся по ул. Мира в д. Бронное Речицкого р…
Домв Жмуровка, Беларусь
Дом
Жмуровка, Беларусь
112 м²
€ 28,376
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, находящийся по ул. 9 Мая в д. Жмуровка Речицкого…
Домв Жмуровка, Беларусь
Дом
Жмуровка, Беларусь
52 м²
€ 22,884
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, находящийся по ул. Набережная в д. Жмуровка Речи…

Параметры недвижимости в Жмуровский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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