Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Борисовский район
  5. Зембинский сельский Совет
  6. Дома

Купить дом в Зембинский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Коттеджв Зембинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Зембинский сельский Совет, Беларусь
278 м²
€ 118,359
Трёхуровневый коттедж с баней в д. Боровляны! Адрес: д. Боровляны, ул. Калядная. ❤️Трёхэтажн…
Домв Зембин, Беларусь
Дом
Зембин, Беларусь
80 м²
€ 10,934
Продается участок с домом недалеко от центра  аг. Зембин, что в 25 км от г. Борисова. Д…
Домв Зембинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зембинский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 16,856
Продается дом. GPS координаты: N 54o 23`17.16’’E28o14’46.68’’ …

Параметры недвижимости в Зембинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти