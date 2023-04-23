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Коттеджи в Зембинский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Зембинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Зембинский сельский Совет, Беларусь
278 м²
€ 117,064
Трёхуровневый коттедж с баней в д. Боровляны! Адрес: д. Боровляны, ул. Калядная. ❤️Трёхэтажн…

Параметры недвижимости в Зембинский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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