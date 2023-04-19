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Купить дом в Зелёнковский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Зелёнковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зелёнковский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 4,465
Продается дача в СТ "Мелиоратор Полоцкого района"(ориентир "Гендики"). Д…
Домв Зелёнковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зелёнковский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 5,011
Продаётся одноэтажный жилой дом общей площадью 32.7 кв. м в д. Козьи Горки, Зеленковский с/с…

Параметры недвижимости в Зелёнковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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