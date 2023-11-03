Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Зябровский сельский Совет
  5. Квартиры

Квартиры в Зябровский сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
Продается трехкомнатная квартира в деревне Боровики Дзержинского р-на 25 км от МКАД Общая пл…
€22,508
Квартира 3 комнаты с домофоном, новое здание, в центре города в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 2/25
%%% Скидка до 130 Евр с кв.метра. Осталось несколько дней %%%! Спеши получить свою персональ…
€57,543
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 67 м²
Этаж 4/10
Квартира в доме «Миконос» в жилом квартале «Средиземноморский». Срок сдачи дома-2023! Свобо…
€85,956
Квартира 2 спальни в Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 спальни
Смолевичи, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
2-к квартира кирпичный дом г. Смолевичи. 2-комнатная квартира в одноэтажном шестиквартирн…
€13,373
Дом с гаражом, с садом, с баней в Ждановичи, Беларусь
Дом с гаражом, с садом, с баней
Ждановичи, Беларусь
Площадь 249 м²
Продается светлый и уютный дом в Ждановичах. Прекрасное расположение дома: на горке, соседи …
€197,773
Дом с мебелью, с садом, с теплицей в Столбцы, Беларусь
Дом с мебелью, с садом, с теплицей
Столбцы, Беларусь
Площадь 94 м²
Дом находится в городе Столбцы (микрорайон Акинчицы) в 63 км от Минска по Брестской трассе. …
€47,089
Квартира 1 комната с мебелью в Брест, Беларусь
Квартира 1 комната с мебелью
Брест, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 9/9
Продается 1-комнатная квартира в г. Бресте на ул. Гоголя (Центр). Квартира расположена на 9/…
€41,674
Квартира 4 комнаты с домофоном в Брест, Беларусь
Квартира 4 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Этаж 4/5
4-комнатная квартира, г. Брест, ул. Дубровская, 1991 г.п., 4 / 5 панель, 85,8 / 81,0 / 48,6 …
€53,210
Квартира 2 комнаты с балконом, с лифтом, в центре города в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты с балконом, с лифтом, в центре города
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 5/7
Квартира на 5 этаже в в одной из самых современных новостроек в Гродно. — Свободная планиро…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты в центре города в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты в центре города
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Советская, 1928 г.п., 1 / 1 кирпич, 65,1 / 65,1 / 30,1 /…
€61,215
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Гомель, Беларусь
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Гомель, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 78 м²
Этаж 3/9
Продается светлая, просторная 4х комнатная квартира 83,8 м2 с двумя большими лоджиями, разде…
€46,147
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с металлическая дверь в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с металлическая дверь
Могилёв, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/5
€21,190

Параметры недвижимости в Зябровский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти