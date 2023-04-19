Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гомельская область
  4. Житковичский район
  5. Житковичи
  6. Дома

Купить дом в Житковичи, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Житковичи, Беларусь
Дом
Житковичи, Беларусь
100 м²
€ 17,392
Продается одноэтажный жилой дом из бруса 1983 года постройки, общей площадью - 99,66 кв.м с …
Домв Житковичи, Беларусь
Дом
Житковичи, Беларусь
70 м²
€ 17,850
Продается одноэтажный жилой дом из бруса 1983 года постройки общей площадью 99,66 кв.м с уча…
Realting.com
Перейти