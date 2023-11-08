ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Житковичи
Квартиры
Квартиры в Житковичи, Беларусь
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2
51 м²
1/5
ООО «Эстейт Компани» на основании: лицензии Министерства юстиции Республики Беларусь № 02240…
€31,803
Рекомендовать
Дом с гаражом, с баней
Молодечно, Беларусь
73 м²
❤️ Комфортный дом в тихом частном секторе города Молодечно - отличный вариант для круглогоди…
€32,645
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
2
44 м²
25/25
ЖК «Минск Мир» – это комфортный и уютный комплекс в центре Минска, развитая инфраструктура. …
€42,847
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2
44 м²
4/5
Продается 2-х комнатная квартира в кирпичном доме самого центра города. Квартира находится н…
€37,416
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
1
45 м²
5/19
Продается однокомнатная квартира в благоустроенном районе! Адрес: Минск, ул. Космонавтов, д.…
€52,850
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном
Минск, Беларусь
1
34 м²
2/9
Продается однокомнатная квартира в уютном и зеленом районе. В квартире проводятся работы по …
€44,197
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Новоселье, Беларусь
2
50 м²
2/5
Продается замечательная квартира в ближайшем пригороде Минска. По техпаспорту она однокомнат…
€46,770
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Минск, Беларусь
3
2
87 м²
14/14
Пентхаус с террасой 8,04м2 в доме 3Б по Генплану в МК ФАРФОРОВЫЙ. Расположен на 14 этаже, …
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
3
93 м²
5/5
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Брестских дивизий, 2008 г.п., 5 / 5 кирпич, 96,8 / 93,4 …
€74,738
Рекомендовать
Дом с мебелью, с садом, с камином
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
29 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Дачный д…
€15,434
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
2
39 м²
12/25
Продажа 2-х комнатной квартиры, г. Минск, ул. Брилевская, дом 35, метро Аэродромная (2023), …
€40,942
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, с бытовой техникой
Минск, Беларусь
3
73 м²
5/9
❤️Представляем Вашему вниманию премиальную трехкомнатную квартиру с престижным дизайном в ми…
€113,650
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL