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Купить дом в Житковичский район, Беларусь

Житковичи
2
2 объекта найдено
Домв Житковичи, Беларусь
Дом
Житковичи, Беларусь
100 м²
€ 17,392
Продается одноэтажный жилой дом из бруса 1983 года постройки, общей площадью - 99,66 кв.м с …
Домв Житковичи, Беларусь
Дом
Житковичи, Беларусь
70 м²
€ 17,850
Продается одноэтажный жилой дом из бруса 1983 года постройки общей площадью 99,66 кв.м с уча…

Параметры недвижимости в Житковичский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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