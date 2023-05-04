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Жильё в Жгунский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Жгунь, Беларусь
Дом
Жгунь, Беларусь
22 м²
€ 3,162
Selling a house, yeah. Zhgun, Dobrushsky district, Pukhovichskoye for example., 352 km from …

Параметры недвижимости в Жгунский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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