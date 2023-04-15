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Купить недвижимость с бассейном в Жодино, Беларусь

2 объекта найдено
Коттеджв Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
420 м²
€ 205,341
Продажа коттеджа в Жодино. Продаётся в связи с переездом в Минск. 
Коттеджв Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
255 м²
€ 78,354
Коттедж 2004 года постройки из блоков обложен кирпичом, утеплен и оштукатурен. В доме окна д…
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