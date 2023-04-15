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Купить дом в Жодино, Беларусь

11 объектов найдено
Домв Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
163 м²
€ 83,757
Готовый дом из бруса в мкр Новые Грядки Адрес: г. Жодино, ул. Сосновая ❤️ Комфортный одноэта…
Домв Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
99 м²
€ 76,462
Готовый дом в Жодино с баней! Адрес: Жодино, 3-й пер. Дорожный   ❤️ Комфортный дом в ча…
Домв Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
136 м²
€ 37,376
Представляем Вам дом в тихом спокойном месте! Адрес:  Жодино, улица Витебская ❤️ Отличн…
Домв Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
109 м²
€ 36,025
Жодино. Дом бревенчатый, обложен кирпичом, 1 уровень, общ. пл. 108,6 кв.м, жилая 90,3 кв.м, …
Коттеджв Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
420 м²
€ 205,341
Продажа коттеджа в Жодино. Продаётся в связи с переездом в Минск. 
Домв Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
128 м²
€ 31,432
Дом на просторном участке возле вдхр. Жодино! Адрес: г. Жодино, ул. Железнодорожная ⭕️ О Ваш…
Коттеджв Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
159 м²
€ 115,279
Продаётся великолепный коттедж 100% готовности из красного керамического…
Коттеджв Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
245 м²
€ 55,838
Новый объект на рынке недвижимости. Продается  2-х этажный дом по улице Московская &nbs…
Коттеджв Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
215 м²
€ 42,329
Новый объект на рынке недвижимости.   Продается незавершенное законсервированное к…
Домв Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
256 м²
€ 94,565
Представляем Вам чудесный коттедж в черте Жодино в тихом спокойном месте ул. Дружная  А…
Коттеджв Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
255 м²
€ 78,354
Коттедж 2004 года постройки из блоков обложен кирпичом, утеплен и оштукатурен. В доме окна д…
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