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Купить коттедж в Жодино, Беларусь

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5 объектов найдено
Коттеджв Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
420 м²
€ 205,341
Продажа коттеджа в Жодино. Продаётся в связи с переездом в Минск. 
Коттеджв Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
159 м²
€ 115,279
Продаётся великолепный коттедж 100% готовности из красного керамического…
Коттеджв Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
245 м²
€ 55,838
Новый объект на рынке недвижимости. Продается  2-х этажный дом по улице Московская &nbs…
Коттеджв Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
215 м²
€ 42,329
Новый объект на рынке недвижимости.   Продается незавершенное законсервированное к…
Коттеджв Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
255 м²
€ 78,354
Коттедж 2004 года постройки из блоков обложен кирпичом, утеплен и оштукатурен. В доме окна д…
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