Купить квартиру в Жодино, Беларусь

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Жодино
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50 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
6/9 Этаж
€ 35,574
Продажа 2-комнатной квартиры в самом центре Жодино Адрес: г. Жодино, ул. Гагарина, д. …
Квартира 1 комната
Жодино, Беларусь
1 Количество комнат
39 м²
4/5 Этаж
€ 34,133
Продается 1,5 комнатная квартира с ремонтом в г. Жодино Адрес: город Жодино, улиц…
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат
60 м²
8/9 Этаж
€ 49,444
Продается просторная, светлая 2-х комнатная квартира в г.Жодино по ул. Логойская 15. Р…
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат
53 м²
7/9 Этаж
€ 40,438
Продается двухкомнатная квартира на 7-ом этаже 9-тиэтажного панельного дома 1999 года постро…
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
3/5 Этаж
€ 37,736
Трехкомнатная квартира в г. Жодино. Адрес: Жодино, ул. Советская д. 55. ❤️3-комнатная кварти…
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат
42 м²
4/5 Этаж
€ 22,515
Продается двухкомнатная квартира в г. Жодино. Рядом школа, гимназия, детские сады.
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
3 Количество комнат
64 м²
2/5 Этаж
€ 40,438
Светлая трехкомнатная квартира в Жодино по ул. Тимирязева! Адрес: Жодино. ул. Тимирязева, д.…
Квартира 1 комната
Жодино, Беларусь
1 Количество комнат
40 м²
1/9 Этаж
€ 34,223
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат
58 м²
3/3 Этаж
€ 27,829
Продается двухкомнатная квартира в экологически чистом районе г. Жодино Адрес: г. Жоди…
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
9/10 Этаж
€ 60,152
Прекрасная квартира с отличным ремонтом и панорамным видом. Адрес: Жодино, пр-т Франци…
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
3/9 Этаж
€ 34,449
Продается 2-комн. квартира г. Жодино, ул. Гагарина, 34. Параметры квартиры: общая площа…
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
3 Количество комнат
66 м²
2/9 Этаж
Цена по запросу
Продается 3-х комнатная квартира в Жодино! Адрес: Жодино, пр-т Ленина, д. 2 ❤️ Продаётся отл…
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
3 Количество комнат
67 м²
4/9 Этаж
€ 35,124
Продается 3-комнатная квартира по ул. Советской 43 Адрес: Жодино, ул. Советская, д. 43 ❤️ Пр…
Квартира 4 комнаты
Жодино, Беларусь
4 Количество комнат
87 м²
4/9 Этаж
€ 58,540
Четырёхкомнатная квартира в благоустроенном районе в Жодино Адрес: Жодино, пр-т Ленина…
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
3 Количество комнат
67 м²
4/9 Этаж
€ 40,528
Просторная трёхкомнатная квартира в прекрасном р-не! Адрес: г. Жодино, ул. 8 Марта, д. 13 ❤️…
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
2/9 Этаж
€ 43,230
✅Внимание новый объект в продаже ! ✅Квартира расположена в г.Жодино. ✅Смотрите,покупайте. Кв…
Квартира 1 комната
Жодино, Беларусь
1 Количество комнат
35 м²
3/5 Этаж
€ 23,326
Готовая квартира полуторка возле парка в самом центре Жодино Адрес: г. Жодино, пр-т Мира, д.…
Квартира
Жодино, Беларусь
52 м²
3/5 Этаж
€ 13,509
Продается комната с лоджией в 2-комн. квартире: г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 27. Параметры…
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
3 Количество комнат
84 м²
1/1 Этаж
€ 34,133
Трехкомнатная квартира в кирпичном доме с участком! Адрес: Жодино, пер. Дорожный 2-й, Отличн…
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
3 Количество комнат
84 м²
8/9 Этаж
€ 73,842
Просторная трёхкомнатная квартира в спокойном районе! Адрес: г. Жодино, ул. Сухогрядская, д.…
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат
54 м²
1/2 Этаж
€ 30,531
Продаётся готовая двухкомнатная квартира в тихом районе! Адрес: Жодино, ул. Чапаева, д. 7 &n…
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
4/5 Этаж
€ 39,537
Продается 2-комнатная квартира в центр города Жодино с отличным ремонтом. Находится всего в …
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат
57 м²
2/3 Этаж
€ 26,568
Продается 2-комн. квартира г. Жодино, ул. Ленинградская, 26. Параметры квартиры: общая …
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат
44 м²
2/5 Этаж
€ 30,531
Продается двухкомнатная квартира в Жодино.
Квартира 1 комната
Жодино, Беларусь
1 Количество комнат
29 м²
5/5 Этаж
€ 23,866
Уютная и светлая 1-комн. квартира в тихом центре. Кирпичный теплый дом, хороший ремонт. Окна…
Квартира 4 комнаты
Жодино, Беларусь
4 Количество комнат
96 м²
8/9 Этаж
€ 81,056
Продается шикарная 4-комнатная квартира в новом микрорайоне. Квартира состоит из двух спален…
Квартира 4 комнаты
Жодино, Беларусь
4 Количество комнат
86 м²
1/9 Этаж
€ 51,335
Продается четырехкомнатная квартира на ул. Калиновского. Квартира расположена на перво…
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат
53 м²
2/5 Этаж
€ 42,329
Продается уютная двухкомнатная квартира в центре Жодино. Расположена квартира на 2 из 5-ти э…
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
3 Количество комнат
62 м²
1/5 Этаж
€ 46,202
Светлая, стильная трехкомнатная квартира в центре г. Жодино. 1 этаж/5 эт. кирпичного дома 19…
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
1/2 Этаж
€ 22,515
Предлагаем Вам квартиру в тихом, уютном районе города. Квартира сталинской планировки, с выс…
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