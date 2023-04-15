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Купить квартиру в Жодино, Беларусь

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50 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 6/9 Этаж
€ 35,574
Продажа 2-комнатной квартиры  в самом центре Жодино Адрес: г. Жодино, ул. Гагарина, д. …
Квартира 1 комнатав Жодино, Беларусь
Квартира 1 комната
Жодино, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 4/5 Этаж
€ 34,133
Продается 1,5 комнатная квартира с  ремонтом в г. Жодино Адрес: город Жодино, улиц…
Квартира 2 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат 60 м² 8/9 Этаж
€ 49,444
Продается просторная, светлая 2-х  комнатная квартира в г.Жодино по ул. Логойская 15. Р…
Квартира 2 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 7/9 Этаж
€ 40,438
Продается двухкомнатная квартира на 7-ом этаже 9-тиэтажного панельного дома 1999 года постро…
Квартира 3 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 3/5 Этаж
€ 37,736
Трехкомнатная квартира в г. Жодино. Адрес: Жодино, ул. Советская д. 55. ❤️3-комнатная кварти…
Квартира 2 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 4/5 Этаж
€ 22,515
Продается двухкомнатная квартира в г. Жодино. Рядом школа, гимназия, детские сады.  
Квартира 3 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 2/5 Этаж
€ 40,438
Светлая трехкомнатная квартира в Жодино по ул. Тимирязева! Адрес: Жодино. ул. Тимирязева, д.…
Квартира 1 комнатав Жодино, Беларусь
Квартира 1 комната
Жодино, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 1/9 Этаж
€ 34,223
Квартира 2 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат 58 м² 3/3 Этаж
€ 27,829
Продается двухкомнатная квартира в экологически чистом районе  г. Жодино Адрес: г. Жоди…
Квартира 2 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 9/10 Этаж
€ 60,152
Прекрасная квартира с отличным ремонтом и панорамным видом.  Адрес: Жодино, пр-т Франци…
Квартира 2 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 3/9 Этаж
€ 34,449
Продается 2-комн. квартира г. Жодино, ул. Гагарина, 34. Параметры квартиры: общая площа…
Квартира 3 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 2/9 Этаж
Цена по запросу
Продается 3-х комнатная квартира в Жодино! Адрес: Жодино, пр-т Ленина, д. 2 ❤️ Продаётся отл…
Квартира 3 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 4/9 Этаж
€ 35,124
Продается 3-комнатная квартира по ул. Советской 43 Адрес: Жодино, ул. Советская, д. 43 ❤️ Пр…
Квартира 4 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Жодино, Беларусь
4 Количество комнат 87 м² 4/9 Этаж
€ 58,540
Четырёхкомнатная квартира в благоустроенном районе в Жодино Адрес:  Жодино, пр-т Ленина…
Квартира 3 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 4/9 Этаж
€ 40,528
Просторная трёхкомнатная квартира в прекрасном р-не! Адрес: г. Жодино, ул. 8 Марта, д. 13 ❤️…
Квартира 2 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 2/9 Этаж
€ 43,230
✅Внимание новый объект в продаже ! ✅Квартира расположена в г.Жодино. ✅Смотрите,покупайте. Кв…
Квартира 1 комнатав Жодино, Беларусь
Квартира 1 комната
Жодино, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 3/5 Этаж
€ 23,326
Готовая квартира полуторка возле парка в самом центре Жодино Адрес: г. Жодино, пр-т Мира, д.…
Квартирав Жодино, Беларусь
Квартира
Жодино, Беларусь
52 м² 3/5 Этаж
€ 13,509
Продается комната с лоджией в 2-комн. квартире: г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 27. Параметры…
Квартира 3 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
3 Количество комнат 84 м² 1/1 Этаж
€ 34,133
Трехкомнатная квартира в кирпичном доме с участком! Адрес: Жодино, пер. Дорожный 2-й, Отличн…
Квартира 3 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
3 Количество комнат 84 м² 8/9 Этаж
€ 73,842
Просторная трёхкомнатная квартира в спокойном районе! Адрес: г. Жодино, ул. Сухогрядская, д.…
Квартира 2 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 1/2 Этаж
€ 30,531
Продаётся готовая двухкомнатная квартира в тихом районе! Адрес: Жодино, ул. Чапаева, д. 7 &n…
Квартира 2 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 4/5 Этаж
€ 39,537
Продается 2-комнатная квартира в центр города Жодино с отличным ремонтом. Находится всего в …
Квартира 2 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 2/3 Этаж
€ 26,568
Продается 2-комн. квартира г. Жодино, ул. Ленинградская, 26. Параметры квартиры: общая …
Квартира 2 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 2/5 Этаж
€ 30,531
Продается двухкомнатная квартира в Жодино. 
Квартира 1 комнатав Жодино, Беларусь
Квартира 1 комната
Жодино, Беларусь
1 Количество комнат 29 м² 5/5 Этаж
€ 23,866
Уютная и светлая 1-комн. квартира в тихом центре. Кирпичный теплый дом, хороший ремонт. Окна…
Квартира 4 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Жодино, Беларусь
4 Количество комнат 96 м² 8/9 Этаж
€ 81,056
Продается шикарная 4-комнатная квартира в новом микрорайоне. Квартира состоит из двух спален…
Квартира 4 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Жодино, Беларусь
4 Количество комнат 86 м² 1/9 Этаж
€ 51,335
Продается  четырехкомнатная квартира на ул. Калиновского. Квартира расположена на перво…
Квартира 2 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 2/5 Этаж
€ 42,329
Продается уютная двухкомнатная квартира в центре Жодино. Расположена квартира на 2 из 5-ти э…
Квартира 3 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 1/5 Этаж
€ 46,202
Светлая, стильная трехкомнатная квартира в центре г. Жодино. 1 этаж/5 эт. кирпичного дома 19…
Квартира 2 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 1/2 Этаж
€ 22,515
Предлагаем Вам квартиру в тихом, уютном районе города. Квартира сталинской планировки, с выс…
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