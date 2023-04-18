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Купить дом в Жлобинский район, Беларусь

Жлобин
2
Кировский сельский Совет
1
Солонский сельский Совет
1
4 объекта найдено
Домв Кировский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кировский сельский Совет, Беларусь
83 м²
€ 36,614
Уютный коттедж расположенный в садовом товариществе рядом с городом Жлобин. Проведены все ко…
Домв Жлобин, Беларусь
Дом
Жлобин, Беларусь
183 м²
€ 26,545
Дом в состоянии законсервированное незавершенное строительство, расположен в Гомельской обл.…
Домв Большие Роги, Беларусь
Дом
Большие Роги, Беларусь
94 м²
€ 49,429
Продается кирпичный дом  93,5 кв.м. Большие Роги. Участок 19 соток в ПНВ. В дом е есть …
Домв Жлобин, Беларусь
Дом
Жлобин, Беларусь
68 м²
€ 27,461

Параметры недвижимости в Жлобинский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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