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Купить квартиру в Жлобинский район, Беларусь

Жлобин
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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Жлобин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жлобин, Беларусь
3 Количество комнат 126 м² 1/7 Этаж
€ 71,398
Продаётся трехкомнатная квартира 126кв.м в новом доме в  центре города с мебелью. Общая…

Параметры недвижимости в Жлобинский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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