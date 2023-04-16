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Купить коттедж в Ждановичи, Беларусь

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6 объектов найдено
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
426 м²
€ 621,482
Продается дом в 2 км от МКАД и 10 минут езды от центра города Минска, в Молодечненском напра…
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
582 м²
€ 666,517
Коттедж, Ждановичи, ул. Огинского. 4-х уровневый, готовый к проживанию, светлый, просторный …
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
400 м²
€ 675,524
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
222 м²
€ 355,776
дом расположен в коттеджной застройке (Белорусский переулок) на земельном участке 12 соток п…
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
225 м²
€ 170,232
Продается уютный, современный коттедж в агрогородке Ждановичи. Расположен коттедж в черте Ми…
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
417 м²
€ 130,601
Продается коттедж в а.г. Ждановичи в элитной застройке площадью 416,9 м.кв. Станы: кирпич, у…
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