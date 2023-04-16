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Купить квартиру в Ждановичи, Беларусь

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10 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 2/5 Этаж
€ 42,783
Продажа однокомнатной квартиры в экологически чистом районе с мебелью и техникой!  Кирп…
Квартира 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 9/10 Этаж
€ 47,287
Продаётся готовая к проживанию 1-ая квартира в Ждановичах, ул.Зелёная,1В. Квартира теплая, с…
Квартира 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 45 м² 10/19 Этаж
€ 55,843
Продаю однокомнатную квартиру в аг. Ждановичи. - Дом 2009 года. Оборудован двумя лифтами (гр…
Квартира 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 45 м² 9/19 Этаж
€ 54,042
Предлагаем Вашему вниманию однокомнатную квартиру с шикарным видом. -огороженная придомовая …
Квартира 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 47 м² 1/10 Этаж
€ 42,243
Перспективная однокомнатная квартира в Ждановичах, в кирпичном доме! Преимущества квартиры: …
Квартира 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 3/5 Этаж
€ 44,945
Продаётся  твоя миниатюрная и уютная 1-комнатная квартира в экологически чистом районе,…
Квартира 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 2/9 Этаж
€ 52,150
Продажа однокомнатной квартиры на улице Парковая в Ждановичах. Находится в 1км от Город…
Квартира 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 37 м² 3/5 Этаж
€ 34,677
Продается просторная однокомнатная квартира в аг. Ждановичи на ул. Линейная 8Б. Удачное расп…
Квартира 4 комнатыв Ждановичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ждановичи, Беларусь
4 Количество комнат 74 м² 1/5 Этаж
€ 94,573
Продается отличная просторная квартира в Ждановичах. В квартире сделан современный ремонт.Вс…
Квартирав Ждановичи, Беларусь
Квартира
Ждановичи, Беларусь
70 м²
€ 59,446
Дом полностью готов к проживанию. Все коммуникации центральные (газ, вода, канализация). Ото…
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