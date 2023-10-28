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Коттеджи в Жабинковский район, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Ленинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ленинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 224 м²
В продаже многофункциональный комплекс для жизни и ведения бизнеса. Находится в Брестской об…
€99,335

Параметры недвижимости в Жабинковский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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