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Дома в Зельвенский район, Беларусь

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Голынковский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Голынковский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Продается дом в д. Пруд (Зельвенский район, Голынковский с/с). Расстояние до Зельвы 17 км, д…
€3,995
Коттедж с двором в Каролин, Беларусь
Коттедж с двором
Каролин, Беларусь
Площадь 257 м²
Продаётся просторный дом на берегу озера.  а.г.Каролин Зельвенский район. Кирпичный дом, кры…
€61,831

Параметры недвижимости в Зельвенский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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