Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
27
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Минская область
Минский район
Ждановичский сельский Совет
Таунхаусы
Таунхаусы с бассейном в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Чисть, Беларусь
1
41 м²
3/4
€ 18,149
Квартира 3 комнаты
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
3
65 м²
1/3
€ 18,240
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
3
2
135 м²
26/33
Цена по запросу
Дом
Селявичи, Беларусь
75 м²
€ 11,674
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1
36 м²
3/5
€ 15,504
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2
41 м²
8/25
€ 46,905
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2
51 м²
5/9
€ 38,305
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2
65 м²
1/10
Цена по запросу
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1
43 м²
5/9
€ 27,269
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
3
71 м²
4/4
€ 93,938
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3
67 м²
6/16
€ 83,906
Квартира
Волковыск, Беларусь
27 м²
€ 10,944
Параметры недвижимости в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты