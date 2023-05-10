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Таунхаусы в Ждановичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Таунхаус в Тарасово, Беларусь
Таунхаус
Тарасово, Беларусь
Площадь 283 м²
€ 227,914

Параметры недвижимости в Ждановичский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитная
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