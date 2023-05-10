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Жильё с бассейном в Ждановичский сельский Совет, Беларусь

Ждановичи
15
2 объекта найдено
Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 756 м²
€ 255,366
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 257 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Ждановичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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