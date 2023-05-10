Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Минский район
  5. Ждановичский сельский Совет
  6. Коттеджи

Коттеджи с бассейном в Ждановичский сельский Совет, Беларусь

Ждановичи
7
Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 257 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Ждановичский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти