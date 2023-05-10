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Коттеджи в Ждановичский сельский Совет, Беларусь

Ждановичи
7
Коттедж В архив
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28 объектов найдено
Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 592 м²
€ 360,248
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 263 м²
€ 159,604
Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 253 м²
€ 433,210
Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 133 м²
€ 177,844
Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 174 м²
€ 214,325
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 273 м²
€ 206,117
Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 200 м²
€ 199,732
Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 186 м²
€ 199,732
Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 426 м²
€ 629,294
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 259 м²
€ 254,454
Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 251 м²
€ 127,683
Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 582 м²
€ 674,895
Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 391 м²
€ 624,734
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 382 м²
€ 498,875
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 263 м²
€ 145,011
Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 740 м²
Цена по запросу
Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 196 м²
€ 401,289
Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 281 м²
€ 409,497
Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 222 м²
€ 360,248
Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 158 м²
€ 177,844
Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 220 м²
€ 246,154
Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 207 м²
€ 154,952
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 257 м²
€ 228,005
Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 225 м²
€ 172,372
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 257 м²
Цена по запросу
Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 417 м²
€ 132,243
Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 136 м²
€ 104,882
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 330 м²
€ 141,363

Параметры недвижимости в Ждановичский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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