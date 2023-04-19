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Купить дом в Зажевичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зажевичский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 29,612
Продается жилой дом возле Солигорска (8 км), в п.Заозерном, ул.Торговая Дом 2015 года постро…
Домв Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зажевичский сельский Совет, Беларусь
181 м²
€ 59,225

Параметры недвижимости в Зажевичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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