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Купить недвижимость в Заводскослободский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Заводскослободский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заводскослободский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 10,044

Параметры недвижимости в Заводскослободский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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