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Купить коттедж в Заславль, Беларусь

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5 объектов найдено
Коттеджв Заславль, Беларусь
Коттедж
Заславль, Беларусь
411 м²
€ 291,318
Древность города, постоянное ощущение истории, чистейший воздух и все блага цивилизации. Доб…
Коттеджв Заславль, Беларусь
Коттедж
Заславль, Беларусь
117 м²
€ 172,970
Продается современный коттедж 2021 г. п.  Заславль, ул. Великая.  Общая площадь 11…
Коттеджв Заславль, Беларусь
Коттедж
Заславль, Беларусь
270 м²
€ 159,315
Продается коттедж  г.Заславль В отделке использовались качественные материалы. Общая пл…
Коттеджв Заславль, Беларусь
Коттедж
Заславль, Беларусь
206 м²
€ 145,659
Продается дом в живописном месте Заславля. Дом расположен в коттеджном поселке «Заслав…
Коттеджв Заславль, Беларусь
Коттедж
Заславль, Беларусь
173 м²
Цена по запросу
Продается дом под чистовую отделку с современным планировочным решением, расположенный в жив…
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