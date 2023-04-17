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Купить квартиру в Заславль, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Заславль, Беларусь
Квартира 1 комната
Заславль, Беларусь
1 Количество комнат 12 м² 1/1 Этаж
€ 17,752
Продается квартира в блокированном доме (часть дома) в г. Заславль. Минский р-н, ул. Ве…
Квартирав Заславль, Беларусь
Квартира
Заславль, Беларусь
12 м²
€ 17,752
Продается квартира в блокированном доме (часть дома) в г. Заславль. Минский р-н, ул. Ве…
Квартира 2 комнатыв Заславль, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
2 Количество комнат 60 м² 4/4 Этаж
€ 36,415
Входная дверь металлическая, окна стеклопакеты 2-лоджии застеклены.  Квартира в тихом м…
Квартира 2 комнатыв Заславль, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 5/5 Этаж
€ 39,146
Продаётся просторная двухкомнатная квартира в городе Заславль. В квартире установлены стекло…
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