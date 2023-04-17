Купить недвижимость в Заславль, Беларусь

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14 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Заславль, Беларусь
1 Количество комнат
12 м²
1/1 Этаж
€ 17,752
Продается квартира в блокированном доме (часть дома) в г. Заславль. Минский р-н, ул. Ве…
Квартира
Заславль, Беларусь
12 м²
€ 17,752
Продается квартира в блокированном доме (часть дома) в г. Заславль. Минский р-н, ул. Ве…
Дом
Заславль, Беларусь
100 м²
€ 68,187
Дом в Заславле. Участок 15 соток. Ровный, прямоугольной формы. Огорожен забором. Капитальны…
Дом
Заславль, Беларусь
363 м²
€ 213,937
Продаётся благоустроенный жилой дом с участком в 12,33 сотки в г. Заславле. Стены дома имеют…
Коттедж
Заславль, Беларусь
411 м²
€ 291,318
Древность города, постоянное ощущение истории, чистейший воздух и все блага цивилизации. Доб…
Коттедж
Заславль, Беларусь
117 м²
€ 172,970
Продается современный коттедж 2021 г. п. Заславль, ул. Великая. Общая площадь 11…
Коттедж
Заславль, Беларусь
270 м²
€ 159,315
Продается коттедж г.Заславль В отделке использовались качественные материалы. Общая пл…
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
2 Количество комнат
60 м²
4/4 Этаж
€ 36,415
Входная дверь металлическая, окна стеклопакеты 2-лоджии застеклены. Квартира в тихом м…
Дом
Заславль, Беларусь
128 м²
€ 282,215
Дом
Заславль, Беларусь
206 м²
€ 145,659
Продается дом в живописном месте Заславля. Дом расположен в коттеджном поселке «Заслав…
Коттедж
Заславль, Беларусь
206 м²
€ 145,659
Продается дом в живописном месте Заславля. Дом расположен в коттеджном поселке «Заслав…
Коттедж
Заславль, Беларусь
173 м²
Цена по запросу
Продается дом под чистовую отделку с современным планировочным решением, расположенный в жив…
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
2 Количество комнат
54 м²
5/5 Этаж
€ 39,146
Продаётся просторная двухкомнатная квартира в городе Заславль. В квартире установлены стекло…
Дом
Заславль, Беларусь
54 м²
€ 45,427
Продается уютный дом в Заславле. 10 минут ходьбы до Заславского водохранилища. 100 % готовно…
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