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Купить недвижимость в Зароновский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Зароново, Беларусь
Дом
Зароново, Беларусь
109 м²
€ 52,847
Продаётся недострой в Зароново с выходом к озеру (100м.) с хорошим песчаным заходом в воду. …

Параметры недвижимости в Зароновский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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