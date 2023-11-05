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Дома в Занарочский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом новое здание, с гаражом, с садом в Занарочский сельский Совет, Беларусь
Дом новое здание, с гаражом, с садом
Занарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Продается недостроенный законсервированный дом в аг. Занарочь, Мядельского района, Минской о…
€42,847

Параметры недвижимости в Занарочский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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