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Квартиры в Занарочский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира с мебелью, с садом, с баней в Занарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира с мебелью, с садом, с баней
Занарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
   Продается квартира в жилом блокированном доме  агрогородок Занарочь, Мядельского района, …
€26,016
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Параметры недвижимости в Занарочский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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