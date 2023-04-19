Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Барановичский район
  5. Жемчужненский сельский Совет
  6. Дома

Купить дом в Жемчужненский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 5,376
В продаже дачный домик в д. Полонка. * Площадь: общая – 52 кв.м. * Окна: деревянные; *…
Домв Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 8,565
В продаже дачный домик в Барановичском районе. * Площадь: общая – 70,6 кв.м. * Окна: д…

Параметры недвижимости в Жемчужненский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти