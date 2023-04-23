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Дома в Заямновский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
23 м²
€ 13,428
Продается дачный домик в садовом товариществе Александрова, в 65 км от Минска.   О…
Дом в Заямное, Беларусь
Дом
Заямное, Беларусь
39 м²
€ 10,724
Продается дом с большим участком земли  (22 сотки)  в аг. Заямное, Столбцовского р…
Коттедж в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заямновский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 44,158
Продается большой участок в садовом товариществе с двумя домами. Оба дома на участках зареги…
Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
€ 4,236
Продается садовый участок площадью 10 соток в СТ «Неман-94», что рядом с деревне…
Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 7,029
Продается деревянный дом из бревен пригодный для проживания недалеко от г. Столбцы (3 км). В…

Параметры недвижимости в Заямновский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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