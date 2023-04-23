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Коттеджи в Заямновский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заямновский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 44,158
Продается большой участок в садовом товариществе с двумя домами. Оба дома на участках зареги…

Параметры недвижимости в Заямновский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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