Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Заямновский сельский Совет
  5. Квартиры

Квартиры в Заямновский сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Заямное, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заямное, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 3/4
Продаётся светлая и тёплая квартира в кирпичном доме 1984 года с ремонтом. Рассматриваем пре…
€21,211
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Заямновский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти