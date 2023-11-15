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Жильё в Загородский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с баней, с камином, с теплицей в Камень, Беларусь
Дом с баней, с камином, с теплицей
Камень, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается добротный дом из бруса, общей S= 53 м2!  Все, кроме бруса, сделано из новых стройм…
€16,560

Параметры недвижимости в Загородский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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