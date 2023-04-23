Квартира 3 комнаты Задубровье, Беларусь 3 Количество комнат 72 м² 1/2 Этаж

€ 13,518

Продается трехкомнатная квартира в аг. Задубровье по ул. Молодежная, д.7 (в 35 км. от Витебс…