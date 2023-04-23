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Жильё в Задубровский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Задубровье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Задубровье, Беларусь
3 Количество комнат 72 м² 1/2 Этаж
€ 13,518
Продается трехкомнатная квартира в аг. Задубровье по ул. Молодежная, д.7 (в 35 км. от Витебс…

Параметры недвижимости в Задубровский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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